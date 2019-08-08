Президент Киргизии проведет заседание Совета безопасности
Заседание состоится в четверг, восьмого августа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента России
Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности сегодня, восьмого августа.
Президент Кыргызской Республики выехал в Бишкек седьмого августа, прервав свой краткосрочный недельный отпуск. Об этом сообщается на сайте президента Кыргызской республики.
Напомним, что седьмого августа спецслужбы Киргизии проводили операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.
В результате проведения спецоперации стало известно о 43 пострадавших.