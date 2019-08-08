Борис Корчевников попал в аварию
Инцидент произошел 6 августа 2019 года.
© Фото: b.korchevnikov, Instagram
Борис Корчевников попал в ДТП. Авария произошла в день именин телеведущего – он вместе с друзьями отправился отмечать праздник.
«Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт – мороженое», - написал в своем Instagram друг Бориса Корчевникова Роман Голованов.
Кроме того, он сообщил, что в аварии пострадавших, кроме, конечно, косули, нет.
«Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы», - сообщил Голованов в Сети.