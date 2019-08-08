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«Юра из Салехарда»: Тарантино в Москве стал поводом для мемов

Андрей Аркадьев
05:42 08.08.2019
Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде». В широкий прокат картина выходит в четверг, 8 августа.

Министр культуры России Владимир Мединский устроил режиссеру экскурсию по Красной площади и Кремлю. Визит звездного гостя в российскую столицу стал поводом для обсуждения в интернете. «Звезда» сделала подборку из смешных мемов с участием Тарантино.

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