Турция и США создадут центр по совместным операциям в Сирии
Переговоры проходили в минобороны Турции с 5 по 7 августа.
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Турция и США договорились о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
«Стороны договорились как можно скорее принять меры для устранения беспокойства Турции по поводу ее национальной безопасности», - говорится в сообщении минобороны Турции.
Кроме того, в нем подчеркивается, что «зона безопасности станет коридором мира».
Напомним, что переговоры проходили в министерстве обороны Турции с 5 по 7 августа.