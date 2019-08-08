Президент Туркменистана опроверг слухи о своей смерти дрифтом у «Врат ада»: видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил опровергнуть все слухи о своей смерти и после долгого перерыва появился на телевидении.

Центральный телеканал страны выпустил репортаж, где рассказывается, как политик активно проводит свой отпуск.

В сюжете показано, как он ездит на велосипеде, кидает шары в боулинге, катается на лошади, стреляет из автомата, тренируется в спортзале. Также есть кадры, как президент стоит за диджейским пультом, играет на рояле и поет.

Особенно запомнился зрителям момент, где туркменский лидер сел на внедорожник и совершил дрифт вокруг знаменитого пылающего газового кратера Сияние Каракумов, который в народе также называют «Врата ада».