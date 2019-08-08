Следователи проверят «Кресты» после сообщений о пытках
Информация стала появляться в ряде СМИ 7 августа 2019 года.
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Следователи проверят информацию, которая стала появляться в ряде изданий о том, что в СИЗО «Кресты-2» пытают обвиняемых.
«В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения», - говорится на сайте главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.
Отметим, что следственный изолятор «Кресты-2» расположен на территории Колпинского района Санкт-Петербурга.