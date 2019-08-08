Специалист рассказала о пользе и вреде семечек

Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах и ценности семян подсолнечника. Она отметила, что в зернах этого солнечного растения содержится большое количество полезных элементов и минералов, представляющих ценность для организма.

Соломатина рассказала, что подсолнух очень богат витамином Е, который является мощным антиоксидантом. При этом эксперт не советует жарить семена, чтобы не уничтожить полезные вещества. Сырые содержат более весомое количество витаминов, что необходимо для оптимального функционирования органов.

«Жарить семечки вообще не рекомендуется. Семечки ведь полезны тем, что в них содержится растительное масло, ненасыщенные жирные кислоты, различные микроэлементы, витамин Е и так далее», - приводит ее слова сайт aif.ru.

Диетолог предупредила, что ненасыщенные жирные кислоты окисляются и превращаются в токсичные, канцерогенные и вредные для организма вещества.

Подсолнечные семечки на 80% состоят из жиров, из которых ненасыщенные составляют большую часть. Соломатина рекомендует употреблять продукт с осторожностью, поскольку он содержит много калорий: 580 на 100 граммов.

Семена тыквы, которые также являются популярными, эксперт советует употреблять правильно, учитывая возможный вред и противопоказания. Они также являются очень калорийным продуктом, поэтому не стоит съедать более 60 - 100 граммов семян в день.