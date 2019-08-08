Чернобыльский саркофаг разрушается: ученые бьют тревогу

Специалисты выдвинули предположение, что в скором времени саркофаг «Укрытие», который был построен над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, будет разрушен. Сделают это, вероятнее всего, к 2023 году, так как уже сейчас конструкция держится только под собственной тяжестью.

После того, как объект разберут, рабочие перейдут к очистке опасных отходов, которые до сих пор сохранились в четвертом энергоблоке, пишет издание Business Insider.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На сегодняшний день она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.