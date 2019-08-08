Практически даром: житель Бельгии купил картину Рембрандта за 500 евро
Житель Бельгии купил картину художника золотого века фламандской живописи Рембрандта «Портрет Иисуса» за 500 евро. Один из приятелей за кружкой пива пожаловался на долги и предложил полотно за небольшую сумму. Мужчина приобрел его из милосердия, об этом пишет издание The Brussels Times.
Добрый поступок обернулся крупным выигрышем спустя десять лет: друзья уговорили владельца отнести картину на экспертизу, на которой выяснилось, что это подлинный Рембрандт. Реальная цена картины составляет 30 миллионов евро, то есть в 60 тысяч раз больше, чем заплатил мужчина.
Все эти годы шедевр висел в ресторанчике, который принадлежал владельцу картины. Отмечается, что заведение несколько раз грабили, но картина неизменно оставалась на месте.
Теперь полотно находится в банке под надежной охраной. Владелец собирается его продать, а часть вырученных денег пожертвовать своему любимому футбольному клубу.