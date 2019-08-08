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Автобус и легковушка упали в обрыв на Кубани: что известно о смертельном ДТП

Наталья Вальханская
03:40 08.08.2019
Редакция «Звезды» собрала все сведения, которые известны на данный момент о смертельной аварии на трассе под Новороссийском.
© Видео: chp.nvrsk, Instagram © Фото: МЧС России

На 16-м километре автодороги «Новороссийск - Керченский пролив» примерно в 22.20 по московскому времени лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. После ДТП оба транспортных средства улетели в обрыв.

«Незамедлительно на место были направлены все службы экстренного реагирования», - сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что в автобусе и автомобиле в момент трагедии находились 45 человек. В результате аварии погибли три человека, 41 госпитализирован в Первую городскую больницу Новороссийска, в том числе 12 детей, заявили в региональном Минздраве.

«На 02.30 8 августа на госпитализации в горбольнице Новороссийска после ДТП с автобусом - 41 человек, в том числе 12 детей», - говорится в сообщении.

Также известно, что на текущий момент десять пострадавших в аварии прооперированы, в том числе четыре ребенка.

«Врачи продолжают работу, в том числе в операционных», - добавили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, пишет РИА Новости.

Всем госпитализированным оказывается необходимая медпомощь, больница обеспечена всем необходимым для лечения, проводятся консультации с детскими и взрослыми бригадами санавиации.

Как уточнил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы, передает ТАСС.

Известно, что все погибшие находились в автомобиле Volkswagen. По данным «Интерфакс», жертвами аварии стали двое детей и одна женщина. Однако по другим сообщениям, погибли двое взрослых и один ребенок.

К 02.00 спасательные работы на месте ДТП были завершены. После чего спасатели приступили к ликвидации последствий происшествия, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Никита Гавриляк.

«Спасательные работы завершены, пострадавшие доставлены в медучреждение. Продолжается работа по ликвидации последствий ДТП», - отметил он в разговоре со «Звездой».

К ликвидации последствий привлечены 184 человек и 50 единиц техники. На месте происшествия установлены световые башни, работает тяжелая техника.

Кроме того, Гавриляк отметил, что для родственников погибших и пострадавших открыли горячую линию. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (861) 268-64-40.

На месте происшествия развернута следственно-оперативная группа, работает команда психологов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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