Музей «Новый Иерусалим» получит коллекцию бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья

Музейно-выставочному комплексу «Новый Иерусалим» в Истринском районе Подмосковья передают больше тысячи предметов искусства: картины, старинные книги, предметы интерьера, доспехи и старинные монеты.

Изъятое имущество принадлежало бывшей жене экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанне Булах, которого сейчас судят за хищение 11 миллиардов рублей.

Коллекцию произведений искусства арестовали в Петербурге. Совладелица пыталась переправить их за границу, но не вышло. Теперь полотна Сурикова, Левитана, Шишкина, Шагала и других мастеров покажут широкому зрителю, после того, как они пройдут серию экспертиз, чтобы проверить их подлинность. Часть изъятых экспонатов передадут в другие музеи.