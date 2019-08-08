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Десятки сирийских беженцев вышли через гумкоридор из лагеря «Эр-Рукбан»

Наталья Вальханская
23:35 08.08.2019
Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания.
Десятки сирийских беженцев вышли через гумкоридор из лагеря «Эр-Рукбан»
© Фото: ТРК Звезда

Продолжается процесс возвращения сирийских беженцев в места довоенного проживания. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска, включая один воздушный и один морской, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска «Джлеб» в районе оккупированной США территории зоны Эт-Танф.

7 августа лагерь «Эр-Рукбан» по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 215 беженцам. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания. Всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря «Эр-Рукбан» на подконтрольную властям САР территорию смогли выйти 17934 человека, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«С 30 сентября 2015 года с территории иностранных государств в Сирию вернулось 574 442 человека. С учетом внутренне перемещенных лиц, к местам довоенного проживания возвратилось 1 878 234 человека», - отметили в Центре.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов НВФ. Амнистировано уже 58059 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. Восстановлено 190 медицинских и 881 образовательное учреждение, 32141 жилой дом. Отремонтировано 1076,9 км автомобильных дорог.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Умм-Эд-Дуали провинции Хомс. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны», - рассказали в Минобороны РФ.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2179 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3524,9 тонны.

В то же время, приходится констатировать резкое обострение обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Продолжается рост количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, за прошедшие сутки зафиксировано сорок шесть обстрелов.

«Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись районы Суккария, Академия Асада, Маканис-Эд-Дувайр, Эс-Саватр, Биньямин, Сабикия, Хай-Шейх-Максуд города Алеппо; населенные пункты Кара-Джурн, Кафер-Нбуда, Хамамият, Джуббейн, Джалама, Кафр-Яхуд, Мхарда провинции Хама; Айн-Эль-Кантара, Ардаш-Даг, Телль-Эт-Тут, Эль-Харуф, Бейт-Джнауро, Нахшебба, Сандран, Икко, Чекурджак, Сафсафа, Кермель провинции Латакия», - заявили в Центре по примирению.

Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей.

Отмечается значительная концентрация боевиков запрещенных в России террористических группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Аджнад Аль-Кавказ» в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия.

В 16.00 8 августа боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» предприняли попытку обстрела российской авиабазы «Хмеймим». Средствами воздушной разведки зафиксировано четыре пуска снарядов из реактивной системы залпового огня боевиков в районе населенного пункта Кбана в горной части провинции Латакия. 

В 16.03 отмечено три разрыва выпущенных террористами ракет в 2 км северо-восточнее аэродрома «Хмеймим». В результате обстрела НВФ двое местных жителей погибли, четыре человека получили ранения, включая одного ребенка. 

Среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации пострадавших нет. Авиабаза «Хмеймим» функционирует в повседневном режиме.

Постоянные обстрелы и угроза нападений со стороны незаконных вооруженных формирований с территории Идлибской зоны деэскалации препятствуют восстановлению мирной жизни и возвращению населения в северные районы провинций Латакия и Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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