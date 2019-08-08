Столичные парки закрыли из-за урагана

Вечером 8 августа столичные парки закрыли из-за гроз и сильных ветров. Оперативные службы приняли такое решение, потому что находиться в них опасно. Посетителей уведомили о закрытии по громкой связи.

При штормовом предупреждении людей провожают в безопасное место, прекращают работать аттракционы и кафе, отменяются мероприятия, охрана закрывает парки, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

В четверг существует высокая опасность обрыва линий электропередачи, существует риск падения рекламных конструкций, обрушений построек и падения деревьев.

Представители организации добавили, что из-за плохой погоды работа парков будет ограничена. Синоптики предупредили, что за сутки в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков. В четверг и пятницу, 8 и 9 августа, прогнозируются дожди, грозы и ветер.