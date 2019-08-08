Лимит на революции исчерпан: Медведев о ситуации в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «внутренним делом» государства ситуацию с задержанием экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Такое заявление председатель российского правительства сделал по прилету в Киргизию, где пройдет заседание Европейского межправительственного совета.

Медведев добавил, что Россия не может «безучастно» смотреть на происходящее, потому что Киргизия является крупным российским партнером, а также участником Евразийского союза и ОДКБ.

«В XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала», - сказал Медведев.

Он добавил, что возможное появление политической и экономической нестабильности вследствие происходящих событий сильно «ударит по огромному количеству людей», которые живут в Киргизии, а также по евразийскому проекту.

Медведев отметил, что собирается обсудить сложившуюся обстановку с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой ее правительства Мухамметкалыем Абылгазиевым, пишет РИА Новости.

Напомним, уже вторые сутки в Киргизии идет ожесточенный конфликт между сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева и силовиками. Сейчас на главной площади Бишкека милиция разгоняет митинг в защиту экс-главы страны, в то время как его самого отвели к следователям.

Количество пострадавших в результате столкновений приближается к сотне. Один человек погиб от полученных травм.