В Москве впервые задействовали телеканалы для оповещения об угрозе ЧС

Телеканалы были впервые задействованы как система оповещения граждан об угрозе чрезвычайной ситуации в Москве. В ближайшие часы в столице ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду и сильный ливень.

В 20.00 в эфире большинства федеральных телеканалов появилось предупреждение, сопровождаемое звуковым сообщением, в котором говорилось о сильном ветре. Жителей столицы призвали укрываться в капитальных зданиях и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями, пишет ТАСС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить по номерам 01 и 101.