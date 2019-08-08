Силовики проводили Атамбаева к следователям: видео

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев добровольно сдался властям, после чего его доставили в управление МВД в Бишкеке из села Кой-Таш.

На опубликованных кадрах видно, как в окружении силовиков бывший глава республики идет к следователям. Бойцы спецотряда вооружены, на них – защитная экипировка.

По данным Sputnik Кыргызстан, Атамбаева увезли в Государственный комитет национальной безопасности.

Тем временем, сторонники бывшего президента страны продолжают стягиваться к зданию правительства Киргизии.

Напомним, конфликт продолжается уже более суток. Количество пострадавших с обеих сторон достигло практически сотни. Один человек погиб от полученных травм.