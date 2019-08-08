Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после штурма своей резиденции в селе Кой-Таш, обратился к силовикам. Экс-глава государства попросил сотрудников правоохранительных органов не идти против собственных граждан.

«Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», - рассказал он в эфире принадлежащего ему телеканала «Апрель».

Политик подчеркнул, что в ходе спецоперации пострадали мирные люди. Вину за случившееся бывший президент возложил на спецназ.

Ранее правоохранители попытались задержать Атамбаева, однако его сторонники отбили атаку. В ходе спецоперации пострадали 43 человека, еще один боец спецназа скончался в результате полученных травм.

Шесть силовиков оказались захваченными в плен в доме Атамбаева. Сейчас, как сообщают сотрудники штаба политика, спецназовцы покидают село.

Напомним, что бывшего главу государства подозревают в причастности к коррупции. 20 июня обвинения в прокуратуру направил парламент Киргизии. Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.