Слезоточивый газ и гранаты: в Бишкеке разгоняют митинг в защиту Атамбаева

На центральной площади Бишкека силовики разгоняют митингующих сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

На главной площади Ала-Тоо перед парламентом государства находятся примерно 500 человек. Они настроены достаточно агрессивно - кричат, свистят и требуют отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

Милиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пишет РИА Новости.

Ранее около тысячи человек выдвинулись из села Кой-Таш, где расположена резиденция Атамбаева, в сторону столицы Киргизии. Около половины еще находится в пути, еще 30 сторонников бывшего лидера страны дежурят у здания Госкомитета Нацбезопасности Киргизии, где сейчас допрашивают Атамбаева.

Напомним, Атамбаев сдался спецназу после долгих переговоров - спустя два дня штурма его резиденции. В столкновениях между силовиками и сторонниками бывшего президента пострадали около 80 человек.