В Москве вещание по ТВ прервали сообщением о надвигающейся буре
На экране появилось предупреждение о том, что ожидается сильнейший ветер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: twitter.com ymkaznaet Globallookpress
Федеральные телеканалы информируют: сильнейшая буря надвигается на Москву.
Вещание сразу нескольких телеканалов было временно приостановлено, чтобы предупредить жителей и гостей столицы о том, что ожидается шквалистый ветер, скорость которого достигнет 25 метров в секунду. Также на город обрушатся мощные ливни.
По данным МЧС РФ, непогода продлится вплоть до вечера следующего дня - 9 августа. В Москве объявлен оранжевый уровень опасности.
По данным Яндекс.Погода, на Москву и область надвигается десятибалльный шторм.