В Москве вещание по ТВ прервали сообщением о надвигающейся буре

Федеральные телеканалы информируют: сильнейшая буря надвигается на Москву.

Вещание сразу нескольких телеканалов было временно приостановлено, чтобы предупредить жителей и гостей столицы о том, что ожидается шквалистый ветер, скорость которого достигнет 25 метров в секунду. Также на город обрушатся мощные ливни.

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По данным МЧС РФ, непогода продлится вплоть до вечера следующего дня - 9 августа. В Москве объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Яндекс.Погода, на Москву и область надвигается десятибалльный шторм.