Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о прекращении сотрудничества.
© Фото: pavelvolyaofficial , Instagram.com , Globallookpress
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз. Все ближайшие концерты исполнительницы были отменены. Информацию об этом подтвердили в продюсерском центре.
«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером», - призналась в своем Instagram Наргиз.
Певица добавила, что направила письмо напрямую Фадееву, но оно осталось без ответа. Теперь весь тур находится под угрозой срыва.
Наргиз напомнила, что ранее ее выступления в США также были отметены, по словам певицы, по вине MALFA.
Она извинилась перед всеми поклонниками, добавив, что ждет встречи с фанатами.
Как сообщает РИА Новости, Наргиз уже получила официальный документ о прекращении сотрудничества.