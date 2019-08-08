Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз. Все ближайшие концерты исполнительницы были отменены. Информацию об этом подтвердили в продюсерском центре.

«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером», - призналась в своем Instagram Наргиз.

Певица добавила, что направила письмо напрямую Фадееву, но оно осталось без ответа. Теперь весь тур находится под угрозой срыва.

Наргиз напомнила, что ранее ее выступления в США также были отметены, по словам певицы, по вине MALFA.

Она извинилась перед всеми поклонниками, добавив, что ждет встречи с фанатами.

Как сообщает РИА Новости, Наргиз уже получила официальный документ о прекращении сотрудничества.