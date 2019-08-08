В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму. Об этом говорили сегодня на расширенном заседании комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России. Как отметил глава комиссии Андрей Климов, протестные акции в Москве сопровождались провокациями. А сами провокаторы спонсировались из-за рубежа и получали инструкции через лоббистские организации.

«Мы неоднократно говорили на наших заседаниях о подготовке за рубежом соответствующих деятелей - и как пехоты, и как кураторов на низком и высоком уровне. Есть оперативное видео - как в переулочках, прямо напротив, обучали людей вот те самые граждане, которые получали эти уроки за рубежом. Мы знаем где, знаем, кто и знаем - когда. Часть информации есть в СМИ, часть еще добавим после перепроверки фактов и установки деталей. Мы не раз упоминали на заседаниях эти «пляски» американских дипломатов на Майдане. А вы думаете среди тех людей, которые ходили по Москве, не было иностранных дипломатов? А не было их в Белграде в марте - во время попытки госпереворота? Сам видел!» - сказал Климов.

По словам Климова, эти факты со всей очевидностью свидетельствуют о масштабе и многоплановости вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России. Члены комиссии отметили и недобросовестное освещение событий в Москве со стороны ряда иностранных государств.