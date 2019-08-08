Задержан водитель упавшего с обрыва под Новороссийском автобуса

Под Новороссийском задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, где погибли три человека, двое из которых оказались дети. Травмы получили 44 человека.

По предварительным данным, он превысил скорость, из-за чего произошло столкновение. Автобус врезался во внедорожник. Оба автомобиля улетели в десятиметровый обрыв.

Картину происшествия восстанавливает Следственный комитет. Известно, что водители обоих автомобилей были трезвы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».