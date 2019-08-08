«Питер поплыл»: Северную столицу затопило из-за ливня

Сразу несколько улиц в Невском и Центральном районах Санкт-Петербурга затопило из-за продолжительного дождя. Видео «плавающей» Северной столицы публикуют очевидцы.

На кадрах видно, что как минимум на проспекте Обуховской обороны и на улице Ткачей колеса машин более чем на половину находятся в воде, а из-за большого количества проезжающих автомобилей образуются настоящие волны.

А торговый комплекс «Невский» вовсе затопило: жители торопятся выйти из помещения, потому что в потолке образовалась дыра, из которой мощной струей льется вода.

Местные жители и пользователи Сети стараются с юмором относиться к происходящему.