Десятибалльный шторм обрушится на Москву в ближайшее время

Чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение объявил в Москве мэр города Сергей Собянин. С вечера восьмого августа до вечера девятого числа в столице ожидается резкое ухудшение погоды.

«С вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Очень прошу быть максимально осторожными», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Спасательные службы оповестили жителей и гостей столицы о надвигающейся неблагоприятной погоде по телевидению.

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В Московской области ожидается сильный дождь, местами гроза и ураганный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Такая ситуация будет сохраняться до второй половины дня девятого августа, сообщили в региональном МЧС.

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По данным Яндекс.Погода, на Москву и область надвигается десятибалльный шторм. Он накроет регион в течение получаса. Такая погода продлится почти целые сутки.

При возникших чрезвычайных ситуациях необходимо позвонить по номерам 01 и 101.