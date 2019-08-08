Первое ДТП с Aurus произошло в Астрахани: видео
В результате ДТП никто не пострадал.
© Видео: Магомед Нугаев, vk.com © Фото: Магомед Нугаев, vk.com
Авария с участием автомобиля Aurus и маршрутного такси произошла в Астрахани. Кадры с места местные жители публикуют в Сети.
Как пишут очевидцы, маршрутка отъезжала от остановки и в этот момент задела Aurus.
Сильных повреждений автомобиль не получил. У него оказалось сломано зеркало. Никто из прохожих или пассажиров пострадал.
Сразу после инцидента автомобиль накрыли чехлом, добавляют горожане.