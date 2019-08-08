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Атамбаева доставили в МВД Киргизии: видео

Дарья Михалина
20:05 08.08.2019
Для допроса сотрудники силовых структур привезли экс-президента Киргизии в управление МВД.
© Видео: Sputnik Кыргызстан © Фото: Sputnik Кыргызстан

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в управление МВД в Бишкеке.

Замминистр МВД Курсан Асанов заверил, что вреда сторонникам Атамбаева никто наносить не намерен.

«Даем слово, никто из нас не тронет их», - заявил он.

Его сторонники также направляются в столицу для дальнейших митингов. Толпа уже собралась у здания правительства. Правоохранители стараются разогнать демонстрантов.

Количество пострадавших растет. По последним данным Минздрава республики, травмы получили около сотни жителей. Известно об одном погибшем.

Штурм резиденции Атамбаева продолжался более суток. Сегодня экс-глава Киргизии добровольно сдался властям.

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