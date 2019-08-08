Штурм резиденции Атамбаева сняли с коптера

Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева длился два дня. Сегодня бывший лидер страны решил сдаться после начавшихся вооруженных столкновений милиции и его приверженцев.

На кадрах, снятых с коптера, видно, как спецназовцы заблокировали дорогу, вокруг находятся загоревшиеся машины, а транспорт силовиков пытается «расчистить» дальнейший путь. При этом периодически виден дым от возможных взрывающихся светошумовых гранат.

После задержания Атамбаева у его дома начался ожесточенный конфликт между спецназом и сторонниками экс-главы страны. Число пострадавших превысило 80.