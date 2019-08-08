Из эпицентра конфликта: новые кадры ожесточенных боев из Бишкека
Уже второй день проходят вооруженные столкновения на фоне задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Вооруженный конфликт у дома Атамбаева в селе Кой-Таш и Бишкеке продолжается.
Сторонники бывшего президента столкнулись с милицией. Обе стороны вооружены.
«Звезда» публикует кадры из очага конфликта. Приверженцы Атамбаева прорвали милицейский конвой, закидывают камнями бойцов спецподразделений. Те, в свою очередь, используют гранаты. Слышна стрельба.
Общее количество раненых уже превысило 80.
Ранее силовики вывели Атамбаева из его дома и проводили его в машину. По данным СМИ, его увозят в сторону Бишкека в управление МВД.