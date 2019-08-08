«Далее все будет в рамках закона»: кадры переговоров Атамбаева со спецназом
Экс-президента доставили в правоохранительные органы в Бишкеке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Киргизии задержан бывший президент республики Алмазбек Атамбаев. Попытки захвата резиденции политика начались вчера, 7 августа, вечером.
В результате вооруженных столкновений милиции и сторонников экс-президента более 80 человек пострадали. После Атамбаев решил сдаться.
«Благодарю Вас за то, что Вы сдались, далее все будет в рамках закона, даем гарантию, что ваших ребят не тронут», - заявил представитель спецотряда экс-главе Киргизии.
В сопровождении конвоя бывший глава Киргизии покинул резиденцию. Его увезли в сторону Бишкека в управление МВД.