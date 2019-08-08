«Такого номера я даже в цирке не видел»: кадры эпичного ДТП на перекрестке Красноярска

Все началось с легкого столкновения двух легковых автомобилей. После аварии они остались посреди перекрестка, чем затруднили путь остальным участникам движения. Чтобы объехать место ДТП, автомобилистам приходилось уступать друг другу. Но еще две легковушки не смогли разъехаться и врезались.

«Такого номера я даже в цирке не видел», - написал в комментариях к видео пользователь Сети.

Больше всего пользователей взволновала судьба грузовика. Он пытался пересечь перекресток, проехал между легковушками, столкнувшимися самыми первыми, но почему-то остановился.

На перекрестке образовался затор. Из-за ДТП автомобилисты меняли свой маршрут, а автобус решил объезжать место аварии по встречной полосе.