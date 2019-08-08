Минобороны: террористы обстреляли авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии

8 августа около 16.00 по московскому времени средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, в горной Латакии, был зафиксирован пуск четырех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В 16.03 мск выпущенные реактивные снаряды разорвались в одном из поселений в 2 км северо-восточнее аэродрома Хмеймим. По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, еще четыре человека получили ранения», - сообщили в российском военном ведомстве.

В нем подчеркнули, что никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет, авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме.

Предыдущий обстрел российской авиабазы в Сирии произошел пятого августа. Тогда снаряды боевиков упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего получили ранения четыре местных жителя.