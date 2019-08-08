Скульптор: главный храм Минобороны РФ задает новый стиль в архитектуре и церковном убранстве
Первые прихожане придут сюда уже 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Главный храм Минобороны задает новый стиль в архитектуре и церковном убранстве. Об этом сообщил «Звезде» скульптор Виталий Шанов.
«Это будет новый храм с новым стилем. Может быть, появится новый стиль и в архитектуре и новый стиль появится в отделке храмов», - рассказал скульптор Виталий Шанов.
Главный храм Вооруженных сил России возводится на добровольные пожертвования. Макет храма был представлен на форуме «Армия-2019».