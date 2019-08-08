Экс-президента Киргизии Атамбаева уговаривают сдаться: видео
Кадры из резиденции бывшего главы страны появились в Сети.
© Видео: Kaktus Media, YouTube © Фото: Kaktus Media, YouTube
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Попытки его захвата предпринимались силовиками еще накануне вечером. После вооруженных столкновений милиции и сторонников экс-президента Атамбаев решил сдаться. В Сети появилось видео переговоров.
«Курсан Асанов уговаривает Атамбаева сложить оружие и выйти из бункера», - говорится в подписи к ролику.
В сопровождении конвоя бывший глава Киргизии покинул резиденцию.
Столкновения между милицией и сторонниками экс-президента продолжились и после задержания Атамбаева. Число пострадавших уже превысило 80.