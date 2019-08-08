«Зачем вы меня трогаете?»: охрана не пустила журналистку из России к Зеленскому

Охрана не пропустила журналистку телеканала «Россия» к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Турции.

На кадрах, опубликованных порталом «Укринформ», видно, как охранник заблокировал путь российской журналистке к Зеленскому. В это время президент прощался с патриархом, после чего дал короткий комментарий одному из украинских телеканалов и сел в автомобиль.

«Вы зачем меня трогаете? Я могу идти?», - сказала журналистка.

По информации портала, причиной таких действий могли послужить любые действия журналистки, которые охрана сочла бы неприемлемыми в соответствии с ситуацией и обеспечением безопасности президента.