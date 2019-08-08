Названы самые вредные и опасные сорта сыра

Врач рассказала, что сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер, бри являются самыми опасными. Об этом сообщила диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.

Она рассказала, что в таких сортах сыров содержатся токсичные вещества, а также он может спровоцировать развитие листериоза.

«Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта», - рассказала Панова в интервью aif.ru.

Она отметила, что если беременная женщина заразится листериями, то произойдет в том числе и внутриутробное заражение плода. Как заявила Панова, на ранних стадиях заражение приводит к аномалиям развития или даже к прерыванию беременности.

Листериоз - это заболевание, инфицирующее центральную нервную систему, может вызвать энцефалит и менингит. Основной способ заражения - пищевой. Листерия в организм человека попадает вместе с продуктами питания, которые, в свою очередь, инфицируются во время производства и хранения.