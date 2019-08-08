Вредит или нет: предстоит ли российским водителям снять тонировку и исправить тюнинг

Ежедневно сотни автомобилистов обращаются в автосалоны с просьбой обклеить автомобиль солнцезащитной пленкой. По ГОСТу, лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 75% уличного света.

Съемная тонировка из оргстекла - самый бюджетный вариант. Остановили - снял, заплатил 500 рублей штраф, поехал дальше, снова приклеил. И так до следующего поста.

Уральские инспекторы грозятся вообще аннулировать регистрацию авто за тонировки или тюнинг. Чтобы снова поставить машину на учет, придется получить новые регистрационные знаки. Информация об этом появилась на сайте Госавтоинспекции Свердловской области.

Впрочем, на российских дорогах совсем скоро может потемнеть. Некоторые депутаты предлагают раз и навсегда отменить штрафы за тонировку. Они изучили международную практику и пришли к выводу: от тонировки нет никакого вреда.

«Летом меньше тратятся ресурсы кондиционера, зимой наоборот меньше тратится ресурс для обогрева. Тонировка препятствует визуальному контакту, и возможность избежать конфликта весьма велика», - считает Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ.

Машина - не танк, возмущаются эксперты. Действующие нормы светонепроницаемости салона -более, чем адекватные, и менять ничего не нужно. Технический регламент светопропускаемости сейчас действует в рамках Евразийского Союза. А за «глухой» тонировкой того же лобового стекла можно вообще не понять, кто сидит за рулем. Да и сам водитель ничего не увидит.

С 1 июня, прежде чем браться за тотальный тюнинг своего авто, владелец должен получить заключение технической экспертизы в испытательной лаборатории, а после апгрейда вновь отправиться в ГИБДД на осмотр.