Ожесточенная перестрелка: столкновения возобновились после задержания Атамбаева
Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов, однако его сторонники прорвались на территорию резиденции и заблокировали машину с экс-президентом.
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Столкновения между сторонниками Алмазбека Атамбаева и милицией начались сразу после сообщений о задержании бывшего президента Киргизии.
На кадрах, опубликованных в Сети, слышна стрельба. В некоторых местах разгорелся пожар.
Спецназ применяет светошумовые гранаты, а их оппоненты обороняются и закидывают бойцов камнями.
В результате конфликта пострадали обе стороны. Общее количество раненых превышает 80 человек.
Ранее силовики вывели Атамбаева из его дома и проводили его в машину. Однако вывезти политика из села Кой-Таш оказалось непросто, так как сторонники экс-президента прорвали милицейский кордон и заблокировали автомобиль.