Ожесточенная перестрелка: столкновения возобновились после задержания Атамбаева

Столкновения между сторонниками Алмазбека Атамбаева и милицией начались сразу после сообщений о задержании бывшего президента Киргизии.

На кадрах, опубликованных в Сети, слышна стрельба. В некоторых местах разгорелся пожар.

Спецназ применяет светошумовые гранаты, а их оппоненты обороняются и закидывают бойцов камнями.

В результате конфликта пострадали обе стороны. Общее количество раненых превышает 80 человек.

Ранее силовики вывели Атамбаева из его дома и проводили его в машину. Однако вывезти политика из села Кой-Таш оказалось непросто, так как сторонники экс-президента прорвали милицейский кордон и заблокировали автомобиль.