СМИ: США рассматривают альтернативу «Северному потоку - 2»

США не смогут остановить экспорт газа из России в Европу даже с помощью санкций, если только Вашингтон не придумает альтернативу «Северному потоку - 2».

В публикации издания Junge Welt говорится, что американский СПГ дороже трубопроводного газа, поэтому США вынуждены искать «приемлемую альтернативу» российскому газопроводу.

Журналист издания отметил, что подобной альтернативой может стать трубопровод EastMed, который уже обсуждался на конференции по энергетике в Афинах.

Известно, что в министерском мероприятии участвовали министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Трубопровод, по данным СМИ, хотят проложить для доставки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через Грецию. По мнению автора публикации, этим шагом греческая сторона идет на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» конкурировать с Россией на газовом рынке Европы.