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СМИ: США рассматривают альтернативу «Северному потоку - 2»

Дарья Муромова
17:51 08.08.2019
Альтернативой может стать трубопровод EastMed, который уже обсуждался на конференции по энергетике в Афинах.
СМИ: США рассматривают альтернативу «Северному потоку - 2»
© Фото: Stefan Sauer, ZB, Globallookpress

США не смогут остановить экспорт газа из России в Европу даже с помощью санкций, если только Вашингтон не придумает альтернативу «Северному потоку - 2».

В публикации издания Junge Welt говорится, что американский СПГ дороже трубопроводного газа, поэтому США вынуждены искать «приемлемую альтернативу» российскому газопроводу.

Журналист издания отметил, что подобной альтернативой может стать трубопровод EastMed, который уже обсуждался на конференции по энергетике в Афинах.

Известно, что в министерском мероприятии участвовали министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Трубопровод, по данным СМИ, хотят проложить для доставки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через Грецию. По мнению автора публикации, этим шагом греческая сторона идет на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» конкурировать с Россией на газовом рынке Европы.

«Сам же EastMed как раз представляет собой ту самую альтернативу (пусть и только после 2025 года), при помощи которой Соединенные Штаты смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», - говорится в публикации.

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