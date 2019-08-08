Опубликовано видео «приносящего катаклизмы» сельдяного короля

Приморцы поймали редкую рыбу ремнетела, сфотографировались с ней и отпустили обратно в море.

«Звезда» публикует видео с необычной рыбой.

Обычно ремень-рыба обитает на большой глубине и передвигается строго вертикально. На сегодня полного описания данного существа нет. Как правило, он встречается в теплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, в России эта рыба ранее не встречалась.

Мясо ремнетела или, как его еще называют, «сельдяного короля» является несъедобным.

В Японии ремнетела считают едва ли не демоном, который обитает в тектонических разломах и подземных морях. По поверьям, если сельдевой король появляется у поверхности, то в ближайшее время стоит ждать природных катаклизмов в виде цунами и землетрясений. По словам ученых, научного подтверждения этому нет.