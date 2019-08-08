Силовики вывозят Атамбаева из Кой-Таша: видео

Задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. В сопровождении конвоя он покинул резиденцию. Подтверждающие кадры были опубликованы в Сети.

Сейчас, по данным Sputnik Кыргызстан, машина, в которой находится экс-глава республики, направляется в управление МВД в Бишкеке.

После сообщений о задержании Атамбаева у его дома начался ожесточенный конфликт между сторонниками бывшего президента и силовиками. Раздается стрельба, применяются гранаты.

Сторонники Атамбаева также прорвали милицейский кордон, пытались заблокировать машину, в которой находился политик, и не дать ей выехать за территорию.