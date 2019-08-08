Стрельба, клубы дыма: кадры столкновений между милицией и сторонниками Атамбаева
На видео слышны выстрелы и виден поднимающийся дым.
© Видео: ТРК НТС, YouTube © Фото: ТРК НТС, YouTube
В Киргизии продолжаются столкновения между милицией и сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Видео перестрелки появились в Сети.
На кадрах видно, как силовики, прикрываясь щитами, оттесняют сторонников бывшего президента к горе. Слышны выстрелы и виден поднимающийся дым.
Конфликт разгорелся накануне вечером, когда силовики попытались взять штурмом резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Более сотни человек пострадали, известно об одном погибшем спецназовце. В СМИ сообщили, что Атамбаев сдался властям.