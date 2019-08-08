Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба

Текущая ситуация на рынке хлеба в Российской Федерации остается стабильной.

«В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным - несколько превышает его», - цитирует заявление Минсельхоза РИА Новости.

В сообщении отмечается, что повышение розничных цен на хлеб с начала 2019 года также примерно соответствует уровню инфляции.

В Минсельхозе также отметили, что в целом текущую ситуацию на рынке хлеба можно оценить как стабильную, «без резких ценовых колебаний».

Ранее РБК, со ссылкой на сведения Росстата, сообщало, что за первые семь месяцев этого года в России стоимость хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась на 7,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.