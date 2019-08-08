Спецслужбы покидают территорию резиденции Атамбаева
Операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева началась вечером 7 августа.
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Силовики покидают село Кой-Таш, находящиеся в 20 километрах от Бишкека, где располагается дом экс-главы государства.
«Милиция, спецназ, они все уехали из Кой-Таша», - цитирует РИА Новости собеседника из штаба сторонников бывшего президента.
Сам же Алмазбек Атамбаев обратился к правоохранителям с призывом не применять силу против народа.
«Я призываю силовиков не идти против своего народа», - сказал Атамбаев в эфире телеканала «Апрель».
Ранее стало известно о 43 пострадавших в результате проведения спецоперации.
Напомним, что бывшего главу государства подозревают в причастности к коррупции. 20 июня обвинения в прокуратуру направил парламент Киргизии. Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.