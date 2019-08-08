Военные полицейские ВС РФ установили рекорд на конкурсе «Страж порядка»
Команда военных полицейских Российской Федерации обошла команду Исламской Республики Иран на 38 секунд, установив при этом рекорд прохождения всех трехлетних соревнований - 10 минут 51 секунда (в прошлом году результат 11 минут 43 секунды).
Данный этап является командным соревнованием. Участникам предстояло преодолеть 11 препятствий в составе команды из четырех военнослужащих с использованием автомобильной техники. При прохождении трассы использовались различные элементы, которые военная полиция разных стран применяет в ходе выполнения своих служебных обязанностей.
Отметим, что для прохождения конкурса «Страж порядка» важна не только индивидуальная подготовка, но и работа в составе команды. Возможно, отсутствие слаженности у иранской команды не позволило им выиграть, даже несмотря на то, что в ее составе участники различных мировых чемпионатов и Олимпийских игр.
Военнослужащие России, Ирана и Армении преодолели «Гонку патрульного наряда» на специализированных автомобилях марки УАЗ, на которой проехали определенные участки маршрута. Кроме того, военнослужащие поразили мишени из огнестрельного оружия, а также метали имитационные гранаты в заданные квадраты.
Соревнование военнослужащих подразделений, выполняющих задачи по поддержанию воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов пройдет в подмосковном парке «Патриот», спортивном клубе «Калининец» ЦСКА, а также на трассе «Гонка героев» в Алабино с 5 по 10 августа.