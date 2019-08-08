Состояние большинства пострадавших при ДТП в аварии под Новороссийском стабилизировано

Врачам удалось стабилизировать состояние всех пассажиров автобуса, пострадавших в аварии под Новороссийском. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Краснодарского края.

В больницах остаются 44 человека. Некоторых могут выписать уже сегодня.

В момент столкновения с внедорожником в салоне автобуса находились 40 пассажиров и гид. В автомобиле ехали две семьи из Челябинской области: родители с тремя детьми, двое из которых погибли, и женщина с трехлетним ребенком - он в тяжелом состоянии, его мать погибла.

Оба транспортных средства от удара слетели с трассы в обрыв. В настоящее время следователи выясняют, что могло стать причиной ДТП - человеческий фактор или техническая неисправность.