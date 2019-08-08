СМИ: Атамбаев сдался властям
Сторонники Атамбаева блокируют машину, в которой находится экс-глава республики.
© Видео: achyk_aikyn, Instagram © Фото: ТРК Звезда
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям после долгих переговоров. Силовики пытаются вывезти его из села Кой-Таша.
При этом сторонники политика препятствуют задержанию. Они не пропускают машину. На месте слышны выстрелы, информирует местный портал 24.kg.
Спецоперация по задержанию президента началась вчера, 7 августа, вечером. Более полусотни людей пострадали. Известно о смерти одного спецназовца.
Столкновения полиции с местными жителями продолжаются до сих пор.