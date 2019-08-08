Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке
Протез поставят на место частично ампутированной правой руки.
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Врачи установят избитой в Ингушетии девочке, которой ранее ампутировали часть руки, протез. Об этом сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Он добавил: операцию по ампутации ребенок перенес хорошо. Теперь врачи будут внимательно следить за ее состоянием. Также будет решатся вопрос по изготовлению протеза.
Девочка была доставлена в больницу с многочисленными травмами.
По данным следствия, ребенка избивала родная тетя. Женщину арестовали на два месяца. Ранее ее уже судили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».