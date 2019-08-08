Опубликованы кадры столкновения полиции с местными жителями в Бишкеке

В Сети появились кадры столкновения полиции с местными жителями в одном из микрорайонов Бишкека Кок-Джар, спровоцированного ситуацией вокруг бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

На кадрах видно, как местные жители кидают камни в сторону правоохранителей, а среди граждан происходит суета и перепалка.

Напомним, со вчерашнего дня спецназ пытается штурмом задержать Алмазбека Атамбаева, который находится в своей резиденции в 20 километрах от Бишкека. Сторонники экс-главы государства не только успешно обороняются, но и взяли в заложники несколько силовиков - правда, позже их отпустили.