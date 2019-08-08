Сторонники Атамбаева прорвали оцепление силовиков: видео

Столкновения в Киргизии начались накануне вечером, когда бойцы спецназа попытались взять штурмом резиденцию Атамбаева. В результате пострадали более 50 человек. Один из бойцов спецназа погиб.

«Все машины и сторонники выехали в сторону Кой-Таша, их, по предварительным данным, около 500 человек», - добавили в описании к видео.

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