Сторонники Атамбаева прорвали оцепление силовиков: видео
Кадры с места появились в одной из социальных сетей.
© Видео: 24_kg, Instagram © Фото: 24_kg, Instagram
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвали оцепление силовиков в селе Кок-Жар. Видео в Сети разместили очевидцы.
«В селе Кок-Жар сторонники Алмазбека Атамбаева прорвали оцепление силовиков. Около "Супары" идет сопротивление, где они закидывают камнями силовиков», - говорится в подписи к ролику в Instagram.
Сообщается, что милиция, которая ранее перекрыла дорогу, отступила.
«Все машины и сторонники выехали в сторону Кой-Таша, их, по предварительным данным, около 500 человек», - добавили в описании к видео.
Столкновения в Киргизии начались накануне вечером, когда бойцы спецназа попытались взять штурмом резиденцию Атамбаева. В результате пострадали более 50 человек. Один из бойцов спецназа погиб.