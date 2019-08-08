Чудом без трагедии: самолет в Домодедово выкатился с ВПП и врезался в фонари

Едва не обернулся трагедией недавний рейс авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) Москва - Симферополь. При взлете в аэропорту Домодедово самолет выкатился за пределы полосы.

На кадрах видно, как самолет начинает разгоняться, едет по взлетно-посадочной полосе, но не успевает взлететь, из-за чего выезжает далеко за пределы ВПП на газон. Видимо, пилоты не рассчитали скорость, и воздушное судно не успело оторваться от земли.

В результате самолет взлетел с газона, задел два фонаря и проколол шасси. Борт благополучно долетел до пункта назначения. Сейчас он отстранен от полетов.